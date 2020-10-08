Жители Удмуртии помогут определить места для выгула собак

В Удмуртии определяют места для выгула собак Фото: pixabay.com

Опрос для жителей по устройству мест выгула домашних животных стартовал в Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба города Ижевска.

До 25 октября включительно жители Ижевска, Воткинска и Глазова смогут заполнить специальную форму, включающую вопросы о практиках выгула и отношении к выгулу в различных местах.

Результаты опроса помогут органам местного самоуправления определить места, где будет разрешено выгуливать собак. Лишь после этого в республике может начать действовать закон, принятый 20 июля 2020 г., который устанавливает административные штрафы за выгул животных в неположенных местах.

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