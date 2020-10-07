Новый стадион открыли в школе №35 в Ижевске

Беговые дорожки на стадионе покрыты резиновым покрытием. Фото: пресс-служба Ижевска

Около школы №35 в Ижевске открыли новый стадион с резиновым покрытием. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Стадион отремонтировали в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Заниматься здесь смогут жители всего микрорайона, а не только школьники. Для горожан появились волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, воркаут-площадка и зона для прыжков в длину. Стоимость объекта - 16 миллионов рублей.

Мэр города Олег Бекмеметьев отметил, что в столице Удмуртии в течение ближайшего года ожидается сдача еще ряда спортивных объектов: это стадион «Локомотив», новый стадион у школы № 42, а также 50-метровый бассейн и спортзал на улице Ухтомского.

Напомним, в этом году уже открыли подобный стадион у школы №17. Также сейчас подобный объект делают около школы №42. С 2017 по 2019 года в городе появились стадионы около школ №32, 56, 70, 74, 100. Также стадион появился у школы №28 за счет частного инвестора.

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