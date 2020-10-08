Не все медработники из Удмуртии получали положенные «коронавирусные» выплаты

Не все врачи региона получили положенные стимулирующие надбавки. Фото: pixabay.com

Прокуратура Удмуртии проверила размещенную в социальных сетях информацию о невыплате федеральных «коронавирусных» премий медработникам Можгинской и Глазовской районных больниц, об этом сообщает пресс-служба контрольно-надзорного органа.

В ходе проверки было установлено, что в Глазовской межрайонной больнице федеральные стимулирующие выплаты, положенные за работу с лицами из группы риска заражения коронавирусной инфекцией, не начислены некоторым медицинским работникам и водителю линейной бригады скорой медицинской помощи. Главному врачу больницы внесено представление. Ситуация находится на контроле республиканской прокуратуры.

В настоящее время в больницах Удмуртии продолжаются прокурорские проверки. Сотрудникам, которые имеют вопросы по начислению стимулирующих надбавок, можно обращаться в прокуратуру Удмуртии по телефону 94-85-15, либо в интернет-приемную. По каждому обращению обещают организовать проверку.

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