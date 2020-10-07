328 классов закрыли на карантин в Удмуртии

В Ижевске нет образовательных организаций, полностью закрытых на карантин Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Переводить обучение на «дистанционку» в Удмуртии не планируют. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира в своих соцсетях.

При этом уже сейчас некоторые классы и образовательные учреждения закрыты на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Полностью по всей республике закрыты пять детских садов и одна школа. В 140 образовательных учреждениях не работают 328 классов. Однако пока переводить образовательный процесс на «дистанционку» не планируют.

- Мы мониторим ситуацию каждый день, и утром, и вечером. Сейчас в большинстве школ эпидобстановка нормальная. При этом большинство из вас против перевода на дистант. Если будет ухудшение, мы будем оперативно реагировать, - рассказал глава Удмуртии.

Кстати, всего коронавирусом болеют 73 учителя школ и 17 преподавателей вузов.

Также Александр Бречалов во время прямого эфира сообщил, сколько человек поставили прививки от гриппа. Для больных коронавирусом открыли горячую линию. Лечить больных Covid-19 будут в том числе с помощью переливания крови. Также по словам главы Удмуртии одну из больниц города перепрофилируют под Covid-центр.

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