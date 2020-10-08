Здоровье важнее: филармония Ижевска пропустит этот концертный сезон

Филармония Ижевска пропустит этот концертный сезон. Фото: pixabay.com

Удмуртская государственная филармония Ижевска пропускает сезон 2020-2021. Как сообщает её директор Алексей Фомин, выступления местных коллективов и приглашённых артистов переносятся на следующий сезон. Отмечается, что все билеты, которые уже были куплены, остаются действительными.

Напомним, что этот год является годом 180-летия Петра Ильича Чайковского. Ожидалось, что состоится большое количество мероприятий, приуроченных к этой дате. Также директор удмурткой государственной филармонии выразил надежду на то, что возможность провести встречи появится в ближайшее время.

– Я уверен, концерты состоятся. Будут отдельные концерты с наполняемостью 10%, 20%, может быть 100%. Мы ждём! – говорит директор удмуртской филармонии.

По словам Алексея Фомина, как только дадут разрешение на концертную деятельность, залы откроются для мероприятий в формате одного отделения. с наполняемостью здания в 10 или 20 %.

– Сегодня важнее здоровье. Здоровье нас и наших близких. Мы приняли решение, что этот концертный сезон мы пропускаем, – заявляет Алексей Фомин.

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