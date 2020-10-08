Полугодовалый мальчик погиб в Ижевске

Полугодовалый малыш задохнулся в Ижевске. Фото: pixabay.com

6 октября в 23:45 в одной из ижевских квартир по улице Удмуртская было обнаружено тело полугодовалого мальчика, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, накануне гибели малыша его 35-летняя мать пришла в гости к знакомому. Вместе с мужчиной они выпили, после чего мать уснула на диване рядом со своим маленьким сыном. Через некоторое время ребенок скончался, по предварительной версии, задохнувшись.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, произведен осмотр места происшествия, изъяты бутылки из-под спиртных напитков. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и допрошены свидетели.

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