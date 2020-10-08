Мошенники украли 1,5 млн рублей у двух подруг в Удмуртии

Неизвестный пообещал жительницам Удмуртии легкий заработок
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
7 октября в полицию с заявлением обратились две жительницы Воткинска (Удмуртия), ставшие жертвой мошенников, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Одна из женщин рассказала, что в социальных сетях познакомилась с мужчиной, которой предложил ей легкий заработок на некой финансовой бирже. Она поделилась этой идей с подругой. Вдвоем женщины перевели по 700 тыс. рублей на электронный кошелек в надежде на прибыль, но обещанных денег не получили. Через несколько дней женщины заметили, что их удалили из чата биржи. Мошенник перестал отвечать в социальных сетях и на телефонные звонки.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Максимальное наказание, которое может грозить мошенникам, – срок до 6 лет лишения свободы.
МВД по Удмуртии напоминает: если вы стали жертвой аналогичного преступления, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайшее отделение полиции.
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