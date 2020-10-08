Около 2,5 тысяч медработников Удмуртии готовы сделать прививку против коронавируса

В связи с высоким спросом на вакцину против коронавируса, Удмуртия закажет дополнительно 100 тыс. доз Фото: pixabay.com

Около 2,5 тысяч медработников Удмуртии выразили желание сделать прививку против коронавируса, об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрав.

В связи с большим спросом на вакцину министерство приняло решение сформировать заявку на получение дополнительных 100 тыс. доз. Напомним, пока что в Удмуртию поступило всего 42 дозы вакцины от коронавируса, и до конца года должно поступить еще 1299 доз.

В настоящее время в регионе привито 19 медицинских работников из числа добровольцев. Это врачи, которые работают в «красных зонах», а также сотрудники скорой помощи и врачи «ковидных» бригад. Сообщается, что все они чувствуют себя хорошо. Следующие полтора месяца они будут находиться под наблюдением врачей и регулярно отчитываться о своем состоянии.

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