Легковушка перевернулась на одной из дорог Удмуртии

От автомобиля мало что осталось Фото: 1 отдел УГИБДД России по Удмуртии

7 октября около 16:00 на улице Полевая в селе Первомайский Завьяловского района Удмуртии опрокинулся легковой автомобиль, об этом сообщает 1 отдел УГИБДД России по Удмуртии.

За рулем «Шевроле» находился 27-летний мужчина, имеющий признаки опьянения. Он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в препятствие и перевернулся.

Водитель остался жив, но получил травмы и был госпитализирован. Также его направили на медицинское освидетельствование, чтобы подтвердить или опровергнуть езду в пьяном виде. В настоящее время проводится расследование.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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