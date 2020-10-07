Женщина погибла в ДТП в Ижевске

Погибшей было 44 года. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
44-летнюю женщину сбили насмерть в Ижевске. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
ДТП произошло 6 октября около 20 часов напротив дома №159 на улице Удмуртской. Женщина шла по краю проезжей части в попутном направлении. Ее сбил «Hyundai IX35». За рулем автомобиля сидел 23-летний мужчина.
Женщина получила смертельную травму. Проводится расследование.
В ГИБДД напоминают, что пешеходы могут двигаться по обочине только при отсутствии тротуаров. Двигаться нужно навстречу транспорту, чтобы своевременно принять меры предосторожности.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Ижевске на остановке «Улица Кирова» мужчина разбил стекло
Автомобиль подожгли на улице Союзной в Ижевске
Федеральную трассу М7 планируют расширить в Удмуртии