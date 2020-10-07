Женщина погибла в ДТП в Ижевске

Погибшей было 44 года. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

44-летнюю женщину сбили насмерть в Ижевске. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 6 октября около 20 часов напротив дома №159 на улице Удмуртской. Женщина шла по краю проезжей части в попутном направлении. Ее сбил «Hyundai IX35». За рулем автомобиля сидел 23-летний мужчина.

Женщина получила смертельную травму. Проводится расследование.

В ГИБДД напоминают, что пешеходы могут двигаться по обочине только при отсутствии тротуаров. Двигаться нужно навстречу транспорту, чтобы своевременно принять меры предосторожности.

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