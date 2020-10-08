Подозреваемый в убийстве житель Удмуртии предстанет перед судом Фото: pixabay.com

44-летний житель Удмуртии предстанет перед судом по подозрению в убийстве знакомого, жившего в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Мурманской области.

Мужчина обвиняется в умышленном нанесении тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности. Инцидент произошёл 16 ноября 2019 года в городе Коле Мурманской области. Двое мужчин выпивали, после чего завязалась драка. Уроженец Удмуртии нанес местному жителю не менее восьми ударов в область головы и туловища. 10 января 2020 года потерпевший скончался в больнице.

Сообщается, что подозреваемый полностью признал свою вину. В ходе расследования проведены несколько судебных экспертиз и следственный эксперимент. Таким образом собраны все доказательства вины и теперь уголовное дело передается в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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