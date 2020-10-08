Улицу Степную отремонтировали в Ижевске

Обновленная улица Степная. Фото: дорожное предприятие «Ижевское»

Новое покрытие появилось на всем протяжении улицы Степной в Ижевске. Как сообщает дорожное предприятие «Ижевское» на своей официальной странице «ВКонтакте», весь объем запланированных работ был выполнен.

Рабочие уложили 2,5 километра нового асфальта и нанесли разметку. Параллельно велись работы по ремонту водопропускной системы и расчистке водоотводных кюветов. Заменили 23 колодезных люка. Объект сдан заказчику.

Напоминаем, улица Степная в Ижевске является объектом национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это второй по протяженности объект в рамках проекта. Первое место занимает участок Шабердинского тракта – 4,5 км.

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