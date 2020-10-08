В здании Национальной библиотеки Удмуртии начались отделочные работы

В Ижевске продолжается реконструкция Национальной библиотеки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске продолжается реконструкция Национальной библиотеки. Как рассказала директор библиотеки Татьяна Тенсина, в здании уже ведутся отделочные работы.

В Национальной библиотеке идут отделочные работы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

– Строители занимаются восстановлением лепнины на фасаде и реконструкцией лестницы, – сообщила «Комсомолке» директор Нацбиблиотеки Удмуртии Татьяна Тенсина.

По ее словам, сотрудники библиотеки уже готовятся к переезду в новое здание. Объект должны сдать в марте 2021 года, а для читателей двери должны будут открыться к маю. Сейчас фонд, который составляют 1,5 млн единиц, хранится в архивах других учреждений города и готовится к перевозке. Отмечается, что в первую очередь будет перевозится самая востребованная литература-краеведческая, являющаяся уникальной для нашей республики. Очередность переезда книг уже определена

План обновленного здания Национальной библиотеки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

– С момента закрытия на реконструкцию библиотека взяла курс на выживание. Приоритетным было сохранение интереса читателей к библиотеке. Так как комфортными условиями мы привлечь не можем, проводились различные мероприятия. Эту задачу мы выполнили. Не потеряли наших читателей, – отмечает директор библиотеки Татьяна Теснина.

Напомним, что из федерального бюджета на реконструкцию здания Национальной библиотеки Удмуртии было выделено 482 млн рублей. За освоением средств ведётся федеральный контроль. Ремонт идёт в соответствии с графиком и планом. Сейчас здание передано в ведение управления капитального строительства правительства Удмуртии.

Эскиз нового блока Национальной библиотеки

– Это будет очень уютное место. Надеюсь, что библиотека будет любимым местом для того чтобы провести время интересно и полезно для себя. Хотим всё сделать оперативно и качественно, чтобы библиотека как можно скорее открыла двери для читателей, – говорит директор библиотеки.

Эскиз нового блока Национальной библиотеки

Напомним, что мы писали о начале реконструкции в августе 2019 года. Тогда сообщалось, что после ремонта библиотека обзаведётся автоматической системой пылеудаления и климат-контролем. Должен появиться лифт для посетителей, два лифта для книг. Также обещали появление пандусов для гостей с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна Тенсина сообщила, что всё задуманное воплощается в реальность. Уже закуплено оборудование для установки лифта. Активно ведётся формирование внутреннего облика библиотеки: проходят отделочные работы в главном читальном и актовом зале.

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