Полицейский из Удмуртии за деньги сообщал данные умерших владельцу похоронного бизнеса

Полицейского из Удмуртии обвинили в получении взяток Фото: Архив КП

В Завьяловском районе Удмуртии утвердили обвинительное заключение по уголовное делу бывшего старшего оперуполномоченного уголовного розыска районного отдела МВД. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он обвинялся в получении взяток.

С 2017 по 2019 гг. данный сотрудник за деньги сообщал предпринимателю, занимающемуся оказанием ритуальных услуг, места обнаружения трупов на территории Ижевска, а также персональные данные умерших и их родственников.

Всего злоумышленник успел получить 26 тыс. рублей, затем преступление было пресечено системой собственной безопасности МВД. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, мужчина был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит до трех лет лишения свободы и крупный штраф.

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