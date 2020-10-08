Ижевчанам напомнили правила дорожного движения на железнодорожных переездах

Нарушение правил дорожного движения является частой причиной ДТП на железнодорожных переездах Фото: Диля Ахмадишина

7 октября в Ижевске работники Горьковской железной дороги вышли на специальные рейды и провели профилактические беседы с автолюбителями, об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

В ходе мероприятий водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов. Как сообщает ведомство, нарушение правил дорожного движения является частой причиной ДТП на железнодорожных переездах. Основными из них являются объезд опускающегося шлагбаума и игнорирование знака «стоп» при сближении с переездом.

Всего в этом году было зафиксировано 144 факта нарушения правил дорожного движения на железнодорожных переездах.

Однако еще одним условием снижения аварийности является поддержание переездов в хорошем состоянии. В данном направлении работа также ведется, например, в этом году сделан капитальный ремонт переезда на улице Маяковской в Ижевске. Кроме того, в 10 точках города заменили асфальт на подходах с автодорог.

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