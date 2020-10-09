Дополнительные автобусы будут ездить до кладбищ в Ижевске в родительскую субботу

Фото: Архив КП

В родительскую субботу, 10 октября, в Ижевске будут курсировать дополнительные автобусы до Южного и Хохряковского кладбища. В этот день по традиции православные поминают усопших.

По данным пресс-службы ИПОПАТ, до Хохряковского кладбища будут ходить автобусы:

- № 320к «9 Января–Хохряки» с 08:00 – 13:40. Автобусы отправляются по мере накопления пассажиров, интервал около 20 минут, последний рейс от остановки «9 Января» в 13:40, от Хохряков - в 14:06.

- № 320 «9 Января–Ягул» с 6:30 до 9:30 (интервал 20 мин.), с 10:00 до 16:00 ( интервал 30 мин.), с 16:00 до 19:20 (интервал 20мин.), 20.00.

До Южного кладбища:

- № 41к «Центр – Южное кладбище» с 07:30 до 14:00 ( интервал 30 мин.), последний рейс с Южного кладбища в 14:31.

- № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище» с 07:30 до 14:30. Автобусы отправляются по мере накопления пассажиров, последний рейс от Южного кладбища в 14:50, с Южной автостанции в 14:30.

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