Сотрудники ДПС проверят водителей Ижевска на трезвость

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9 октября на дорогах Ижевска будет больше сотрудников ДПС из-за массовых проверок водителей на трезвость.

- За управление транспортным средством в алкогольном опьянении и за отказ от прохождения медосвидетельствования можно получить штраф в размере 30 000 рублей и лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет, - напоминают в Госавтоинспекции.

За повторное вождение пьяным или повторный отказ от медосвидетельсвования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей и лишения свободы на срок до 2 лет.

Если пьяный водитель станет виновником ДТП, то его привлекут к уголовной ответственности по ст. 264 УК. В этом случае можно лишиться свободы на срок до 15 лет

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