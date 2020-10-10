Пирог с калиной и перепечи: итальянцы в шоу на YouTube распробовали удмуртскую кухню

Итальянцы распробовали удмуртскую кухню. Фото: Скриншот

8 октября на YouTube канале «Итальянцы by Kuzno Production» вышел очередной выпуск. Ребята знакомятся с Россией через кухню, кино и музыку. На этот раз им предстояло «отправиться» в Удмуртию и распробовать национальные блюда.

Первыми на стол подали перепечи и бальзам «Легенда Италмаса». Оба блюда пришлись по вкусу итальянцам. А вот холодная похлебка с капустой и печенью не понравилась.

- Не самое лучшее, что я пробовала, - призналась одна из героинь.

- Это первое видео, где я мало ем. Добро пожаловать в Удмуртию, - говорит другая.

На второе итальянцам предложили вкусить табани с зыретом. Лепешки пришлись по вкусу ребятам, но понравились все же меньше, чем «Легенда Италмаса». Следующим блюдом стал салат «Ижевский». Его ребята попробовали с удовольствием. В отличие от пирога с калиной.

- Вкуснятина, как пятки. Пахнет же ногами? Почему после всех вкуснятин вы подали это? – спросили сеньоры.

А в конце выпуска итальянцы признались, что удмуртские девушки все же лучше кухни.

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