Водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Удмуртии

Водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ДТП с трагическим исходом произошло в субботу, 10 октября, в Игринском районе Удмуртии: водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходном переходом и сбил 11-летнюю девочку. О подробностях сообщил 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Около 14:15 на 266 километре автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги «М-7 Волга» 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на переходящую дорогу девочку. По предварительной информации, он двигался со скоростью 70-80 км/ч и не снизил ее перед проездом пешеходного перехода, хотя весь встречный транспорт остановился. Девочка получила серьезные травмы, в результате которых скончалась в больнице. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествия.

Девочка скончалась в больнице Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу.

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