Нетрезвый водитель в Ижевске протаранил два припаркованных автомобиля

Виновник аварии отказался от медосвидетельствования Фото: Степан Галкин

В субботу, 10 октября, примерно в 16:30, напротив дома 27 по улице Молодежная в Ижевске, произошло ДТП с участием трех автомобилей, причем два из них были припаркованы. Фото искореженного авто разместили очевидцы в соцсетях.

- Виновник аварии еле вышел из машины, был мягко говоря неадекватен. Его сразу же сотрудники полиции задержали, - сообщили свидетели ДТП.

Как прокомментировали в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, находившийся за рулем автомобиля «Рено» 40-летний мужчина, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные автомобили «Шкода» и «Ауди». Пострадавших нет, кроме самого водителя «Рено» – от получил травмы.

В 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии подтвердили, что водитель имел признаки опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлены административные материалы, проводится расследование.

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