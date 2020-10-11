Житель Удмуртии отрезал знакомому ухо и получил условный срок

Жителя Удмуртии осудили за то, что он отрезал знакомому ухо Фото: pixabay.com

К 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года приговорил суд жителя Сарапула (Удмуртия) за то, что он отрезал ухо своему знакомому. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В ноябре 2019 года 62-летний мужчина выпивал вместе с 37-летним знакомым. Они поссорились, и старший товарищ, схватив нож, отсек ухо собеседнику, который чем-то его спровоцировал. Правда, потом он сам оказал потерпевшему первую помощь и сознался в содеянном, обратившись в полицию, что явилось для него смягчающими обстоятельствами.

Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью с неизгладимым обезображиванием лица, но назначил условный срок, учитывая, что подсудимый активно способствовал расследованию.

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