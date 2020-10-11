Колл-центр для пациентов с коронавирусом в Удмуртии продлит режим работы

За несколько дней работы в колл-центр поступило 2 605 звонков Фото: pixabay.com

Консультационный центр по сопровождению амбулаторных пациентов с коронавирусом переходит на 11-часовой режим работы, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

С 12 октября звонки будут приниматься с 8:00 до 19:00 по будням, м с 8:00 до 16:00 в выходные дни.

В общей сложности за несколько дней работы в колл-центр поступило 2 605 звонков, 19 человек из числа обратившихся госпитализировали.

Всего на «горячей линии» работают 24 человека – это пятеро терапевтов, 13 психологов, и шесть волонтеров-медиков. В ближайшее время эта команда может пополниться еще 16 специалистами.

Напомним, вопросы по лечению коронавирусной инфекции можно задать по телефону 8 (800) 100-24-47, также сюда можно обратиться, если не получается вызвать врача по месту жительства.

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