Три подростка из Удмуртии угнали и разбили чужой автомобиль Фото: pixabay.com

Трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет могут лишиться свободы на срок до семи лет за то что один из них предложил покататься на автомобиле своего отчима, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

6 октября в полицию обратился 57-летний житель села Вавож. Он рассказал, что ночью кто-то угнал его автомобиль «Лада Гранта», который был припаркован возле дома.

«Злоумышленниками» оказался пасынок заявителя и два его приятеля. Школьники просто захотели покататься, но не справились с управлением, и машина опрокинулась. Тогда мальчишки отогнали поврежденный автомобиль в лес и спрятали там. Чтобы скрыть содеянное, они собрали осколки лобового стекла и разбросали их возле дома потерпевшего, как будто это угонщики разбили окно и залезли в салон.

Полицейские быстро разобрались в том, как было дело. Автомобиль обнаружен и возвращен владельцу, потерпевший и подозреваемые допрошены. Результатом баловства подростков станет самое настоящее обвинение и, возможно, реальный срок.

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