108 жителей Удмуртии заболели коронавирусом, 2 погибли

Всего зарегистрирован 6 721 лабораторно подтвержденный случай инфекции. Фото: Дмитрий Селезнев

Новые данные статистики озвучены в Удмуртии – на утро 12 октября в республике выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб региона.

К сожалению, скончались еще два человека – мужчине было 78 лет, женщине было 85 лет. Таким образом, официально зарегистрировано 119 летальных случаев. 10 человек выздоровели, их выписали.

Всего на 12 октября в Удмуртии зарегистрирован 6 721 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 4 441 человек выздоровел. Состояние заболевших: 1 454 в удовлетворительном состоянии, 610 средней степени тяжести, 97 в тяжелом состоянии.

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