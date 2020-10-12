Ижевчан ждут подарки от «Рокет Ролл» на сумму 100 тысяч рублей

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В современных условиях знать хорошую службу доставки еды - бесценно.

Сегодня узнаем, кому и за что онлайн-ресторан «Rocket Roll» подарит 100 тысяч рублей.

1 ноября онлайн-ресторану «Rocket Roll» исполняется 3 года и в честь этого события компания решила порадовать жителей Ижевска.

До 28 октября на сайте RocketRoll.com проходит регистрация участников Акции.

С 14 по 28 октября в утренних прямых эфирах на радио «Адам» (104,5 FM) будут разыграны 30 сертификатов на 1 000 рублей.

Финал Акции состоится 29 октября в 10:00: будут определены обладатели 5 сертификатов на 4 000 рублей и того, о чем мечтают все - целый год романтических ужинов в онлайн-ресторане «Rocket Roll» на сумму 50 000 рублей! Определение победителей пройдет в прямом эфире на радио «Адам» с помощью генератора случайных чисел среди всех участников.

Пришло время познать истинное удовольствие! Успейте зарегистрироваться!

Организатор Акции - ИП Чукавина Е.А. Сроки и полные правила участия в Акции - на сайте RocketRoll.com. ОГРНИП 316183200053882

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