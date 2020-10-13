Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 13 октября 2020 года: очередной рекорд по заболевшим и создание нового ковид-центра

В России и Удмуртии зарегистрированы очередные рекорды по заболеваемости. Фото: Дмитрий Селезнев

По состоянию на 13 октября в Удмуртии зарегистрировали очередной рекорд по количеству заразившихся коронавирусом - 123 человека. 144 выздоровели, два пациента скончались. Мужчине и женщине было 88 и 89 лет.

Всего в республике зарегистрировали 6 844 случая болезни.

Также сегодня замминистра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева рассказала журналистам, как ГКБ №6 будут перепрофилировать под ковид-центр. Она сообщила, что для амбулаторных пациентов ничего не изменится. Остальных больных перераспределят по другим учреждениям.

Также сегодня мы рассказали историю медика, скончавшегося от коронавируса. Изначально мы планировали другое интервью: женщина собиралась нам рассказать о своей работе в период пандемии. Но увы, получилось так, что она сама скончалась от болезни.

Коронавирус в России

В России тоже выявили рекордное количество случаев по заболеваемости коронавирусом. Заболели за сутки 13 868 человек. За весь период зарегистрировали 1 326 178 случаев Covid-19. Выздоровели 7 550 человек, скончались 244 пациента.

Кстати, Минздрав планирует зарегистрировать вторую вакцину на этой неделе. Противопоказания для прививки - тяжелая аллергия и возраст до 18 лет.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.