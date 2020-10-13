В сентябре пневмонией заболели более 7000 жителей Удмуртии

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В Удмуртии растет не только статистика больных коронавирусом. В сентябре, по сравнению с 2019 годом, зафиксировали в 5,5 раз больше больных с диагнозом пневмония. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов.

- В сентябре больных внебольничной пневмонией было 7226 человек. Это в 2,2 раза больше, чем в августе. В сутки регистрируют более 300 случаев, - сказал Александр Бречалов.

На стационарном лечении сейчас находятся 1835 человек, 850 из них с подтвержденным коронавирусом.

Глава Удмуртии также отметил, что 88% заболевших переносят коронавирус в удовлетворительном состоянии или состоянии средней тяжести. Среди заболевших коронавирусной инфекцией у 7% - бессимптомное течение заболевания, признаки ОРВИ зафиксированы в 54% случаях, внебольничные пневмонии — в 39%.

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