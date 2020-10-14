Более 700 протоколов составили в Удмуртии за нарушение масочного режима с 11 сентября

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700 протоков за нарушение масочного режима. Об этом сообщил во время прямого эфира в социальных сетях Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Кроме того, 4 кафе продолжали принимать посетителей после введения запрета на работу с заведений общепита 23:00 до 07:00, который ввели 7 октября. По всем фактам проводятся административные расследования.

- Все в наших и ваших руках. Мы должны ответственно относиться к ситуации и беречь свое здоровье. Я не понимаю предпринимателей, которых мы поддерживаем с начала пандемии и которые нарушают элементарные меры. Мы не закрываем их полностью, а лишь вводим ограничения, - отметил Глава Удмуртии.

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