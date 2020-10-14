Велогонщики из Удмуртии заняли весь пьедестал на кубке России Фото: ФВСР

Три парня из Удмуртии заняли весь пьедестал на соревнованиях по велокроссу в городе Кыштым Челябинской области. Первое место завоевал Евгений Печенин. Второе и третье места разделили между собой Григорий Калашников и Станислав Антонов.

Напоминаем, Евгений Печенин уже не раз становился чемпионом России. Также он завоёвывал медали международных гонок и был участником летних Олимпийских игр в Лондоне. Его родной город - Пермь. Но он уже не первый год представляет на соревнованиях по велосипедному спорту Удмуртию и команду Format-Udmurtia .

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