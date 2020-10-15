Перспективы по ремонту дорог на 2021-2022 гг. обсудили в Ижевске

30 дорог отмечались как приоритетные Фото: Алена Селезнева

Проект по ремонту и реконструкции дорог города с учетом потребностей и пожеланий жителей продолжают развивать ижевские общественники. Его реализацию 14 октября обсудили на очередном заседании Общественной палаты города. К сожалению, потребность ижевчан в хороших дорогах разошлась с возможностями властей.

Первоначальный перечень дорог из 53 объектов, 30 из которых отмечались как приоритетные, был сформирован общественниками уже в марте. Для того чтобы составить список самых проблемных участков, Общественная палата Ижевска привлекла к комиссии инициативных жителей города и организации автомобилистов. Предполагалось, что на основе составленного списка администрацией Ижевска будет утвержден перечень ремонта дорог на 2021-2022 годы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Однако после рассмотрения перечня городскими властями в списках на 2021 и 2022 гг. осталось всего по семь объектов.

– Из предложенных 30 приоритетных объектов сохранены 14 самых социально значимых. Данные улицы выбраны, исходя из обращений граждан, несоответствия ГОСТам и предписаний ГИБДД, – объяснил начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Станислав Шестаков.

Основной причиной изменения перечня ремонта дорог стало решение на уровне правительства Удмуртии. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Ирина Шкляр, объем финансирования дорожных работ в Ижевске был снижен в пользу других городов и районов Удмуртии. Начиная с 2017 года Ижевску на ремонт дорог было выделено 2,8 млрд рублей из федерального и регионального бюджета – сначала в рамках приоритетного проекта, затем нацпроекта. На эти средства было отремонтировано 165 км дорог. А, например, Завьяловскому району, где в нормативном состоянии сейчас находится менее 80% дорог, было выделено всего 200 млн рублей.

– Суть проекта БКАД заключается в приведение в нормативное состояние дорог агломерации, - пояснила Ирина Шкляр. – В ижевскую городскую агломерацию входит также Завьяловский район, Воткинск, Можга, Сарапул, Камбарка и другие районы в радиусе 100 км от Ижевска. Поэтому руководством республики было принято решение распределить средства таким образом, чтобы перейти на ремонт дорог в других районах Удмуртии. В Ижевске мы за последние четыре года немного исправили ситуацию, а в Завьяловском районе тем временем разрушаются центральные улицы.

При этом, учитывая размеры населенных пунктов и протяженность дорог, стоимость объектов в Ижевске и других городах существенно различается. Так, если для столицы Удмуртии 100 млн рублей – это стоимость ремонта 1-2 объектов, то для Сарапула – это практически половина сети.

Кроме того, с весны увеличилась сметная стоимость работ по ряду объектов, что тоже привело к укорочению списка ремонта дорог. Все дело в изменившиеся правилах. Теперь при реализации федеральных программ строители обязаны применяться асфальто-бетонные смеси, советующие новому ГОСТу. Данные смеси должны увеличить гарантийный срок покрытия, но, как отметила Ирина Шкляр, в Удмуртии широкой практики применения таких смесей пока не было.

В 2021 году предполагается отремонтировать:

- Улицу Ворошилова, участок от улицы Автозаводской до улицы 9-го Января;

- Улицу Нижнюю, участок от улицы Кирова до улицы 7-я Подлесная;

- Улицу Горького, участок от улицы Бородина до улицы Ленина;

- Улицу Красную, участок от улицы Советской до улицы Ленина;

- Улицу Ленина, участок от улицы Максима Горького до улицы Красной;

- Улицу Восточную, участок от улицы Промышленной до улицы Краева;

- Улицу Революционная, участок от улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Чугуевского.

В 2022 году предполагается отремонтировать:

- Участок от автодороги Ижевск- Сарапул до микрорайона «Совхоз Медведево»;

- Проезд Копровый, участок от улицы Автозаводской до улицы Воткинское Шоссе;

- Улицу Новую, участок от улицы Баранова до улицы Ленина;

- Улицу Ленина, участок от улицы карл набережная до улицы Орджоникидзе;

- Улицу 9-ю Подлесную, участок от улицы 30 лет Победы до улицы Металлистов;

- Улицу Совхозная, участок от улицы Ленина до улицы Тимирязева;

- Дорогу до жилого микрорайона «Бригада Самолет».

Как было отмечено, в случае экономии средств список ремонтируемых дорог можно будет расширить, однако судить о такой возможности сейчас сложно.

Также одной из улиц, желательных для включения в список, была названа улица Голублева. Ее покрытие в настоящее время сильно страдает от близко расположенных грунтовых вод и передвижения большегрузных автомобилей, курсирующих на обширную промышленную стройку. Как отметила председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова, восстанавливать данную улицу нужно, но это целесообразно делать лишь после расчета реальной стоимости этой дороги со всеми инженерными коммуникациями и завершения стройки.

– В рамках озвученного финансирования на 2021 год мы не видим возможности включить ее в список, так как только по предварительным подсчетам она занимает более половины сметы на весь 2021 год. А это 4-5 городских дорог, требующих ремонта, – отмечает Анастасия Власова.

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