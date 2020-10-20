С начала года в Ижевске задержали более 1500 пьяных водителей

За дог в Ижевске задержали более 1500 пьяных водителей Фото: Диля Ахмадишина

За минувшие девять месяцев 2020 года на дорогах Ижевска было выявлено более 1500 нетрезвых водителей, об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску. Более 500 нарушителей при этом отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего за указанный период в городе произошло 37 ДТП, в которых участвовали водители, находившиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 49 человек получили в результате этих аварий травмы.

Задержанных водителей привлекли к административной ответственности.

Отдел ГИБДД УМВД России по городу Ижевску напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрены штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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