Видео: участок Центральной площади в Ижевске отремонтировали на 70%

В Ижевске продолжается ремонт на участке Центральной площади между кинотеатром «Россия» и «Ижсталью». Его выполнили уже на 70%: уложили коммуникации, частично покрытие, готовятся к озеленению. 19 октября ход работ проинспектировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Как рассказала руководитель проекта от компании-подрядчика Валентина Вятчинина, сейчас на участке будут прокладывать опоры освещения. В ноябре собираются монтировать оборудование на новом сухом фонтане. Он сохранит круглую форму, чаша будет находиться под землей, поэтому горожане увидят только красивую водную гладь. Техническое помещение фонтана уже возвели.

— Оборудование будет монтироваться в ноябре. По запуску и пусконаладочным работам покажет погода, — прокомментировала Валентина Вятчинина.

Также сейчас ожидают, когда привезут деревья из Москвы. Высаживать их тоже будут в этом году.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что он прошелся по уже отремонтированной части площади вместе со слабовидящими и людьми на колясках. Они изучали, какие недостатки есть сейчас на существующей площади, чтобы не допустить их на новом участке.

— На входе на площадь установлено табло. Там уже откололись точки со шрифтом для слабовидящих. Само табло надо развернуть зеркально. На опорах освещения нет сигнальной визуализации. Мы разработали специальные наклейки, чтобы повесить их на опоры по всей площади. На ступеньках нужно сделать обозначения для перехода с вертикальной плоскости на горизонтальную. А еще стоит сделать специальные скамейки для людей на колясках, чтобы они могли спокойно пересесть на скамейку, — отметил глава Ижевска.

При этом сами люди с ограниченными возможностями считают, что Центральная площадь стала местом европейского уровня. Как рассказал Сергей Меркурьев, заместитель руководителя общественной организации «Благо», сейчас площадь — отдушина для людей с ограниченными возможностями.

— Я сам часто прихожу сюда гулять. Мы с ребятами постоянно приезжаем посмотреть на фонтан, даже катались под ним. Никаких препятствий для коляски здесь нет. Мы немного переживали, что на пандусе нет перил. Но я проезжаю его без проблем. Если что, прохожие всегда помогают, — говорит Сергей Меркурьев.

На реконструкцию третьего этапа площади потратили 149,7 млн рублей. Срок сдачи объекта — 30 ноября. В следующем году власти приступят к ремонту эспланады. Проект эспланады можно посмотреть здесь.

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