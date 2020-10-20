Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 октября 2020 года: 116 новых случаев заболевания и увлечение количества больничных
Фото: Амир Закиров
20 октября в Удмуртии зарегистрировали 116 новых положительных тестов. 153 человека вылечились. Ни одного летального случая не зафиксировано.
3 110 тестов сделали за последние сутки в республике. За весь период было проведено 454 228 исследований.
Всего на 20 октября в республике 7 645 зарегистрированных случаев заболевания.
Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.
Количество больничных в Удмуртии увеличилось в два раза по сравнению с летними показателями. Статистика новых заболеваний коронавирусом говорит об очевидной связи с таким скачком.
Все больше средств из бюджета направляют в медицинскую сферу. Сложная экономическая ситуация влияет на другие сферы.
Например, семьи Удмуртии с детьми старше 16 лет не получат льготные выплаты.
А проезд в общественном транспорте Ижевска с ноября поднимется до 25 рублей. Что также косвенно связано с незапланированными тратами транспортных компаний во время пандемии.
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