Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 октября 2020 года: 116 новых случаев заболевания и увлечение количества больничных Фото: Амир Закиров

20 октября в Удмуртии зарегистрировали 116 новых положительных тестов. 153 человека вылечились. Ни одного летального случая не зафиксировано.

3 110 тестов сделали за последние сутки в республике. За весь период было проведено 454 228 исследований.

Всего на 20 октября в республике 7 645 зарегистрированных случаев заболевания.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

Количество больничных в Удмуртии увеличилось в два раза по сравнению с летними показателями. Статистика новых заболеваний коронавирусом говорит об очевидной связи с таким скачком.

Все больше средств из бюджета направляют в медицинскую сферу. Сложная экономическая ситуация влияет на другие сферы.

Например, семьи Удмуртии с детьми старше 16 лет не получат льготные выплаты.

А проезд в общественном транспорте Ижевска с ноября поднимется до 25 рублей. Что также косвенно связано с незапланированными тратами транспортных компаний во время пандемии.

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