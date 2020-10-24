Погода в Ижевске на 24 октября: мокрый снег и дождь

Погода в Ижевске на 24 октября: мокрый снег и накат на дорогах Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! На календаре - 24 октября. День будет зябким - так, по прогнозу удмуртского гидрометцентра, воздух прогреется до +5...+7 градусов. При этом снегопад, который начался вчера, продолжится - жителям стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. При этом будет юго-западным, 5-10 метров в секунду.

На дорогах ожидается снежный накат, и водителей просят соблюдать осторожность.

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