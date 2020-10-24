Коронавирусом в Удмуртии заболели еще 124 человека Фото: Амир Закиров

К утру 24 октября в Удмуртии зафиксированы еще 124 новых случаях заражения ковидом. Большая часть заболевших – 51 человек – живут в Ижевске. Также диагноз подтвердился у 14 жителей Глазова и Воткинска, 10 сарапульчан, а также жителей Можги и районов республики.

При этом, как сообщает оперштаб Удмуртии, 3 человека погибли. В их числе – 67-летняя женщина и 69-летний и 80-летний мужчины.

Всего в регионе зарегистрировано 8137 подтверждённых случая заражения коронавирусом. 5946 человек вылечились, в том числе 119 человек сегодня.

Продолжаются проверки на ковид – так, всего в Удмуртии проведено 474 тысячи исследований, в том числе – 5684 за минувшие сутки.

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