В Сарапуле появится новый компьютерный томограф Фото: https://vk.com/a.brechalov

В сарапульской больнице появится второй компьютерный томограф. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, который написал, что дал поручение установить его до середины декабря.

- Поломка КТ в Сарапуле – стала одной из болевых точек этой осени, после получения первого сигнала о поломке - дал поручение решить проблему, - отметил Александр Бречалов. Он отметил, что ремонт томографа, сломавшегося в сентябре, затянулся из-за карантинных мер. Однако теперь аппарат готов к работе.

- Диагностику в первую очередь будут проходить пациенты стационара с внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией и пациенты, относящиеся к приоритетам первого уровня – лица 65+ с хроническими заболеваниями, - добавил глава республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ижевске волонтеры будут помогать медикам, работающим в «красной зоне»

«Доктора-супергерои»: ижевчанин стал финалистом фестиваля стрит-арта