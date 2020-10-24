«Доктора-супергерои»: ижевчанин стал финалистом фестиваля стрит-арта Фото:vk.com/a.brechalov

Ижевчанин Кирилл Токарев стал финалистом фестиваля стрит-арта «ФормАрт». Его работа «Доктора-супергерои» прошла отборочный тур.

Напомним, что арт появился на фасаде Городской клинической больницы №6 в начале октября.

- Хотелось донести мысль, что под масками и медицинскими халатами живут настоящие герои, которые живут среди нас и каждый день спасают людей. К сожалению, не все задумываются об этом, - рассказывал тогда Кирилл Токарев.

Кроме Кирилла в число финалистов вошли художники из Татарстана, Мордовии, Пермского края и других регионов. Победителя определит народное голосование - оно пройдет с 19 по 31 октября 2020 года. Для участия необходимо сделать звонок на 8 (800) 301-50-23 и в тоновом режиме набрать код финалиста. Работе Кирилла присвоен номер 5.

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