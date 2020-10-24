Карта распространения коронавируса на 24 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
На утро 24 октября 124 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Удмуртии. 119 человек вылечились и были выписаны. Три человека – два мужчины и одна женщина - к сожалению, скончались.
В общей сложности за все время в Удмуртии зарегистрировано 88137 заболевших. 5946 из них выздоровели. 144 пациента скончались.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 3942
Воткинск - 397
Глазов - 377
Можга - 449
Сарапул - 264
Алнашский район - 207
Балезинский район - 115
Вавожский район - 83
Воткинский район - 103
Глазовский район - 63
Граховский район - 60
Дебесский район - 38
Завьяловский район - 557
Игринский район - 135
Камбарский район - 39
Каракулинский район - 47
Кезский район - 86
Кизнерский район - 70
Киясовский район - 56
Красногорский район - 108
Малопургинский район - 192
Можгинский район - 113
Сарапульский район - 96
Селтинский район - 56
Сюмсинский район - 38
Увинский район - 144
Шарканский район - 119
Юкаменский район - 39
Якшур-Бодьинский район - 77
Ярский район – 51
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