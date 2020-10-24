Карта распространения коронавируса на 24 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На утро 24 октября 124 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Удмуртии. 119 человек вылечились и были выписаны. Три человека – два мужчины и одна женщина - к сожалению, скончались.

В общей сложности за все время в Удмуртии зарегистрировано 88137 заболевших. 5946 из них выздоровели. 144 пациента скончались.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 3942

Воткинск - 397

Глазов - 377

Можга - 449

Сарапул - 264

Алнашский район - 207

Балезинский район - 115

Вавожский район - 83

Воткинский район - 103

Глазовский район - 63

Граховский район - 60

Дебесский район - 38

Завьяловский район - 557

Игринский район - 135

Камбарский район - 39

Каракулинский район - 47

Кезский район - 86

Кизнерский район - 70

Киясовский район - 56

Красногорский район - 108

Малопургинский район - 192

Можгинский район - 113

Сарапульский район - 96

Селтинский район - 56

Сюмсинский район - 38

Увинский район - 144

Шарканский район - 119

Юкаменский район - 39

Якшур-Бодьинский район - 77

Ярский район – 51

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