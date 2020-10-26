Жители Удмуртии смогут проверить свои знания в сфере киберграмотности

Тест состоит из 15 вопросов Фото: Гульназ Гырдымова

В России с 24 октября по 1 ноября пройдет диктант по финансовой киберграмотности (12+). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Главная цель кибердиктанта - проверить и повысить знания людей о том, как безопасно использовать финансовые продукты и услуги в цифровой среде (например, приложения банков и онлайн-платежи). Диктант будет состоять из двух тестов, предназначенных для разных категорий пользователей: школьники 12-17 лет и взрослые люди от 18 лет и старше.

Каждый тест содержит в себе 15 вопросов. Они были составлены специалистами Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России с учетом возраста каждой категории участников. Пройти тест можно на платформе RUNET-ID.

- Взрослые смогут задуматься о том, все ли они знают, чтобы защититься от мошеннических атак. А дети будут лучше подготовлены к тому, чтобы начать пользоваться финансовыми продуктами. И к тому же ребята потом смогут поделиться знаниями с родителями, знакомыми и друзьями. Это поможет нашему обществу стать более подкованным в вопросах личной кибербезопасности, - комментирует Артем Сычев, первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России.

Узнать свой результат, сделать работу над ошибками и посмотреть разбор заданий можно со 2 ноября.

Напоминаем, что жители Удмуртии также смогут написать Всероссийский экологический диктант 15 и 16 ноября.

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