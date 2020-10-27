Погода в Ижевске 27 октября: без осадков и +2

Осадков сегодня не будет Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Желаем вам бодрого дня и сил на очередной рабочий день. Тем временем «Комсомолка» расскажет вам, какие сюрпризы подготовила погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, осадков сегодня не ожидается. Температура воздуха днем — 0…+2 градуса. Будьте осторожны: ночью и утром местами возможна гололедица.

Ветер северо-западный, 6 — 11 м/с.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» сегодня будет ясно и без осадков. Столбик термометра днем поднимется до +2 градусов.

О погоде на всю рабочую неделю мы рассказывали здесь.

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