Одну из зон Сети парка в Ижевске закрыли на ремонт

Зону закрыли на ремонт после атаки вандалов. Фото: /vk.com/parkiizhevska
На пространстве экстремальных видов спорта около УдГУ закрыли на ремонт зону эйр-парка. Об этом сообщают «Парки Ижевска».
Точная дата окончания работ не сообщается: она будет зависеть от погоды.
Напомним, недавно зону эйр-парка повредили вандалы. Они прокатились по пространству на машине и повредили его. Также атаке вандалов этой осенью подверглась Центральная площадь.
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