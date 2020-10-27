Одну из зон Сети парка в Ижевске закрыли на ремонт

Зону закрыли на ремонт после атаки вандалов. Фото: /vk.com/parkiizhevska

На пространстве экстремальных видов спорта около УдГУ закрыли на ремонт зону эйр-парка. Об этом сообщают «Парки Ижевска».

Точная дата окончания работ не сообщается: она будет зависеть от погоды.

Напомним, недавно зону эйр-парка повредили вандалы. Они прокатились по пространству на машине и повредили его. Также атаке вандалов этой осенью подверглась Центральная площадь.

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