Уголовное дело возбудили в Ижевске после атаки вандалов на Центральную площадь

Фото: Алексей Девяткин

Уголовное дело возбудили в Ижевске после того, как вандалы разгромили Центральную площадь. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Ижевску.

Полиции передали записи с камер видеонаблюдения. Кстати, как нам рассказали в пресс-службе Ижевска, на Центральной площади работает восемь видеокамер, в парке им. Горького - 32, в парке им. Кирова - 24, в парке Космонавтов - 24, в сквере Оружейника Драгунова - 12, на набережной - девять. 86 высокоскоростных поворотных камер следят за порядком на улицах города.

В этом году власти дополнительно закупили 50 камер. Записи с них хранятся 30 дней.

Напомним, ранее глава Октябрьского района Алексей Девяткин рассказывал в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск», что ущерб после действий вандалов составил более 100 тысяч рублей.

- В деньгах ущерб на Центральной площади не очень большой, около 5-10 тысяч. Подрядчик потратит деньги на восстановление скамеек и высадку кустов. Но пока непонятно, приживутся ли растения снова. Большую сумму придется потратить на восстановление планшета и остановки - более 100 тысяч рублей, - рассказал глава района.

Полностью прослушать эфир можно по ссылке.

Напомним, вандалы недавно повредили Сети парк и памятник детям войны около ИжГТУ.

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