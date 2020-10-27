Карта распространения коронавируса на 27 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Алена Селезнева
На утро 27 октября 120 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. 137 человек выздоровели, их выписали. Пятеро пациентов скончались. Это рекордное количество летальных случаев за все время.
Всего на 27 октября в Удмуртии зарегистрировано 8 504 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 6 408 человек выздоровели. 156, к сожалению, скончались.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4101
Воткинск - 416
Сарапул - 268
Можга - 476
Глазов - 403
Алнашский район - 213
Балезинский район - 120
Вавожский район - 85
Воткинский район - 105
Глазовский район - 67
Граховский район - 65
Дебесский район - 38
Завьяловский район - 574
Игринский район - 147
Камбарский район - 39
Каракулинский район - 49
Кезский район - 89
Кизнерский район - 72
Киясовский район - 56
Красногорский район - 123
Малопургинский район - 194
Можгинский район - 128
Сарапульский район - 98
Селтинский район - 60
Сюмсинский район - 44
Увинский район - 164
Шарканский район - 119
Юкаменский район - 41
Якшур-Бодьинский район - 81
Ярский район - 53
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