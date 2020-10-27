Карта распространения коронавируса на 27 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Алена Селезнева

На утро 27 октября 120 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. 137 человек выздоровели, их выписали. Пятеро пациентов скончались. Это рекордное количество летальных случаев за все время.

Всего на 27 октября в Удмуртии зарегистрировано 8 504 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 6 408 человек выздоровели. 156, к сожалению, скончались.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4101

Воткинск - 416

Сарапул - 268

Можга - 476

Глазов - 403

Алнашский район - 213

Балезинский район - 120

Вавожский район - 85

Воткинский район - 105

Глазовский район - 67

Граховский район - 65

Дебесский район - 38

Завьяловский район - 574

Игринский район - 147

Камбарский район - 39

Каракулинский район - 49

Кезский район - 89

Кизнерский район - 72

Киясовский район - 56

Красногорский район - 123

Малопургинский район - 194

Можгинский район - 128

Сарапульский район - 98

Селтинский район - 60

Сюмсинский район - 44

Увинский район - 164

Шарканский район - 119

Юкаменский район - 41

Якшур-Бодьинский район - 81

Ярский район - 53

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