Больше полутора тысяч книг получили библиотеки Ижевска

Книги предоставили как сами авторы, так и местные и федеральные издательства Фото: Диля Ахмадишина

28 октября в библиотеках Ижевска появилось более полутора тысяч новых книг. Об этом сообщает на странице в социальных сетях мэрия города.

1640 новых изданий появилось на полках ижевский библиотек. Книги рассказывают об истории Удмуртии, её культуре и народном многообразии. Представлены как произведения классиков, так и современных авторов. Деньги на пополнение библиотек выделили из регионального и муниципального бюджетов, а книги предоставили как сами авторы, так и местные и федеральные издательства.

Как сообщает мэрия, книги уже прошли все необходимые процедуры по обработке и их уже можно найти в электронном каталоге на сайте ЦМБ им. Некрасова.

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