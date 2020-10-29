18 дворов Ижевска отремонтируют в 2021 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске планируют отремонтировать 18 дворов в 2021 году. Об этом решении 28 октября сообщил на своей странице в социальных сетях глава города Олег Бекмеметьев.

Обновления ждут жителей следующих домов:

- ул. 40 лет Победы, 64, 66;

- ул. Баранова, 77;

- ул. Джамбула, 65;

- ул. Заречное шоссе, 31;

- ул. Клубная, 36, 67;

- ул. Коммунаров, 179, 183, 289;

- ул. Красноармейская, 67;

- ул. Ленина, 160.

- ул. Луначарского, 21;

- ул. Селтинская, 9;

- ул. Союзная, 27, 35, 145;

- ул. Тимирязева, 19, 21а, 29;

- ул. Удмуртская, 187, 263к, 275, 277;

- ул. Чайковского, 74;

Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Заявки с проектами обустройства своих придомовых территорий собственники подавали ещё в 2017 году. И вот сейчас пришло время воплотить их идеи.

- Радует, что горожане хотят видеть в своих дворах не только парковки, но и спортивные площадки, тренажёры, современные детские городки, - говорит Олег Бекмеметьев.

Напомним, в 2020 году отремонтировали 16 дворов в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Депутаты Госдумы обсудят строительство туберкулёзного диспансера в Ижевске

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз