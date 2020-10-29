Тариф на коммунальные услуги в Ижевске вырастет в 2021 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

29 октября на второй сессии Городской думы Ижевска депутаты приняли решение о повышении оплаты за коммунальные услуги в следующем году. Сообщается, что повышения тарифа можно ожидать с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города

Теперь предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в Ижевске будет выше установленного правительством России по нашему субъекту. Это напрямую связано с необходимостью реализовать производственную и инвестиционные программы на «Ижводоканале».

- Для жизнеобеспечения Ижевска необходима системная модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, систем водоподготовки и водоочистки. Реализация такой инвестиционной программы требует поэтапного повышения тарифов до экономически обоснованного уровня, - говорит Фарит Губаев, председатель Городской думы Ижевска.

Предварительно, максимально стоимость оплаты коммунальных услуг может увеличится до 9,5%. Это для жителей, проживающих в квартирах и не имеющих счётчиков. В Ижевске на данный момент проживает 65 таких семей.

В целом, уровень индексации не превысит 8%. А минимальный показатель составит 6,3%.

Это оптимальный объём средств, которые необходимы «Ижводоканалу» для стабильной работы и развития.

На данный момент износ сетей водоканала составляет около 60%, ежегодно происходит более 500 аварий. Только в 2020 году предприятие вложило 200 млн рублей собственных средств в устранение основных проблем с водопроводом в Ижевске. Например, на эти средства производились ремонт и реконструкция насосной станции водозабора «Кама-Ижевск», коллектора на улице 9-е Января, водопровода в мкрн «Медведево», модернизация станций подготовки воды «Кама-Ижевск» и «Пруд-Ижевск».

В 2021 году планируется привлечь 450 млн рублей на развитие систем водоснабжения и водоотведения. Городу нужно обновить и отстроить 15 км сетей водоснабжения и 10 км водоотведения. По оценкам, на это потребуется 229 млн рублей. Ещё 134 млн рублей хотят потратить на строительство цеха по производству гипохлорита натрия, сооружений повторного использования промывных вод.

- Ижводоканал помимо тарифной составляющей привлекает на развитие своей инфраструктуры дополнительные средства, участвуя в государственных программах и федеральных проектах. В 2021 году будем подавать заявку на включение в программу «Чистая вода», которая предусматривает строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработке горизонтальных отстойников воды на станции подготовки воды «Кама-Ижевск». Есть еще ряд проектов по развитию городской коммунальной инфраструктуры, которые планируется реализовать за счет средств федерального бюджета, - отметил Дмитрий Сурнин, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии.

Напоминаем, что стоимость коммунальных услуг зависит от нескольких факторов. На конечную сумму влияет площадь помещения, степень его благоустройства, количество проживающих человек, а также наличие счётчика. На данный момент тарифы в Ижевске ниже, чем в Перми, Уфе, Кирове, Самаре, Оренбурге, Ульяновске и нескольких других городах.

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