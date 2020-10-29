Мужчину и женщину осудят за убийство знакомого в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

В ночь с 10 на 11 июля 2020 года компания из двух мужчин и женщины собралась в частном доме Ленинского района в городе Ижевске. Они все были пьяны. Между женщиной и потерпевшим завязалась ссора. Об этом сообщает пресс-служба СК по Удмуртии.

Обвиняемая взяла со стола нож и дважды ударила мужчину. Но затем опомнилась и попросила третьего члена их компании вызвать скорую.

Однако тот не стал этого делать. Напротив, он взял нож и ударил потерпевшего ещё более 30 раз в голову и шею.

От ударов мужчина скончался на месте. А обвиняемые скрылись.

Разбирательством дела занимались сотрудники отдела по расследованию особо важных дел. Они установили личности злоумышленников, а затем задержали. Против них возбудили уголовное дело и взяли под стражу.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов собрана достаточная доказательная база вины мужчины и женщины. Дело передано в суд. Ижевчанку буду судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. А мужчину обвиняют в убийстве. Им грозит 8 и 15 лет лишения свободы соответственно

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