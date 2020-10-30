Жителям Удмуртии начали рассылать СМС о необходимости самоизоляции Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 29 октября Роспотребнадзор Удмуртии начал рассылку сообщения жителям региона. Сообщения будут информировать людей с положительными тестами на коронавирус о том, что они должны соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Отмечается, что изолирование подразумевает нахождение дома и отсутствие контактов с близкими и знакомыми.

Ведомство также опубликовало содержание сообщения, которое будет поступать гражданам.:

«Вам вынесено Постановление 111111 от 01.01.20. Режим самоизоляции с 01.10.20 по 01.01.20 (или до выздоровления инфицированного COVID-19)».

Также важно отметить, что СМС будут поступать с номеров, обозначенных как: Udm Fbuz - для всех операторов и Omega Servis - для абонентов МТС.

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