Карта распространения коронавируса на 30 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На утро 30 октября зарегистрировали 125 новых случаев коронавирусной инфекции в Удмуртии. Выздоровели и были выписаны 91 пациент. 1 летальный случай. Мужчине было 52 года.

С учетом последних данных на 30 октября в Удмуртии зарегистрировано 8 870 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 6 890 пациентов выздоровели.160 человек, к сожалению, скончались.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4258

Воткинск - 438

Сарапул - 295

Можга - 499

Глазов - 441

Алнашский район - 217

Балезинский район - 124

Вавожский район - 87

Воткинский район - 115

Глазовский район - 67

Граховский район - 66

Дебесский район - 46

Завьяловский район - 586

Игринский район - 150

Камбарский район - 43

Каракулинский район - 55

Кезский район - 94

Кизнерский район - 78

Киясовский район - 56

Красногорский район - 125

Малопургинский район - 196

Можгинский район - 133

Сарапульский район - 103

Селтинский район - 63

Сюмсинский район - 45

Увинский район - 173

Шарканский район - 120

Юкаменский район - 44

Якшур-Бодьинский район - 82

Ярский район - 55

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