Карта распространения коронавируса на 30 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
На утро 30 октября зарегистрировали 125 новых случаев коронавирусной инфекции в Удмуртии. Выздоровели и были выписаны 91 пациент. 1 летальный случай. Мужчине было 52 года.
С учетом последних данных на 30 октября в Удмуртии зарегистрировано 8 870 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 6 890 пациентов выздоровели.160 человек, к сожалению, скончались.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4258
Воткинск - 438
Сарапул - 295
Можга - 499
Глазов - 441
Алнашский район - 217
Балезинский район - 124
Вавожский район - 87
Воткинский район - 115
Глазовский район - 67
Граховский район - 66
Дебесский район - 46
Завьяловский район - 586
Игринский район - 150
Камбарский район - 43
Каракулинский район - 55
Кезский район - 94
Кизнерский район - 78
Киясовский район - 56
Красногорский район - 125
Малопургинский район - 196
Можгинский район - 133
Сарапульский район - 103
Селтинский район - 63
Сюмсинский район - 45
Увинский район - 173
Шарканский район - 120
Юкаменский район - 44
Якшур-Бодьинский район - 82
Ярский район - 55
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