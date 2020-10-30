Здесь начинается Удмуртия: 9 районов республики обновят въездные группы Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

9 районов республики к 100-летию государственности обновят въездные группы. Некоторые из них уже можно увидеть в новом обличии. Так, в Ярском районе на въездной группе теперь красуется надпись: «Здесь начинается Удмуртия», а в Камбарском на стелу поместили колосья. Новые объекты уже стоят на границе Можгинского и Малопургинского районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В остальных 5 районах работы еще ведутся. Так, новые объекты вскоре украсят въезды в Увинский и Воткинский районы.

На границе Глазовского района с другими соседями появятся 4 новые стелы, которые изображают батыров.

Также сообщается, что уже заложили фундамент для Балезинской въездной группы.

А в Алнашском и Сюмсинском районах пока еще только заключаются контракты на обновление объектов.

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